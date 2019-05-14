Владимир Зеленский, фото: Zik

https://racurs.ua/n121895-v-rade-zaregistrirovali-esche-dva-postanovleniya-o-date-inauguracii-zelenskogo.html

Ракурс

В Верховной Раде зарегистрировали еще два постановления о дате инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Проект постановления № 10270−6, автором которой является народный депутат Владимир Куренной из «Блока Петра Порошенко», предлагает провести инаугурацию Зеленского в 10.00 17 мая.

Постановление № 10270−7, авторами которой являются сразу пять народных избранников — трое представителей «Народного фронта» (Андрей Тетерук, Юрий Береза, Михаил Хмиль), а также Остап Еднак из «Самопомощи» и Алексей Мушак из «Блока Петра Порошенко», предлагает выбрать датой инаугурации 28 мая. В пояснительной записке данного проекта постановления отмечается, что предлагаемая Зеленским дата 19 мая приходится на день чествования жертв политических репрессий. Авторы проекта постановления отмечают, что только в результате Большого террора 1937−1938 годов в Украине расстреляли 122 тыс. человек.

В День памяти жертв политических репрессий Украина приспускает государственные флаги, — отмечается в пояснительной записке. — Все политические силы, представленные в парламенте, 19 мая должны почтить погибших.

Авторы постановления отмечают, что президент должен принять присягу в торжественной обстановке, «поскольку его важной задачей является формирование и поддержание национального консенсуса».

Президент служит примером для всей Украины, это очень ответственная миссия, — отмечается в пояснительной записке.

Напомним, народный депутат Виталий Куприй вчера зарегистрировал постановление, предлагающее провести инаугурацию президент 26 мая.