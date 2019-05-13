Інавгурація Зеленського: у Раді запропонували ще одну дату

Володимир Зеленський, фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n121880-inavguraciya-zelenskogo-u-radi-zaproponuvaly-sche-odnu-datu.html

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У Верховній Раді запропонували ще одну дату проведення інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.

Проект відповідної постанови подав народний депутат, голова депутатського об'єднання «За Зеленського» Віталій Купрій. Про це повідомляється на сайті Ради.

У проекті постанови 10270−5 Купрій пропонує призначити інавгурацію на 10.00 26 травня.

У пояснювальній записці зазначається, що запропонована Зеленським дата 19 травня припадає на третю неділю травня — День пам’яті жертв політичних репресій. У цей день відбувається низка жалобних заходів, на які можуть бути запрошені акредитовані в Україні представники дипломатичного корпусу, що унеможливить їхню присутність на інавгурації.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні погоджувальної ради парламенту народні обранці не змогли домовитися щодо дати проведення інавгурації новообраного президента.

Тому було вирішено на наступному засідання 14 травня провести сигнальні голосування щодо запропонованих раніше дат 18 та 19 травня, а також 1 червня.