Головні новини за 13 травня: Зеленського оштрафували, в Раді не визначилися з датою інавгурації

Володимира Зеленського оштрафували на 850 грн, фото: Otofun

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Новообраного президента Володимира Зеленського визнали винним у порушенні виборчого законодавства. У результаті йому доведеться сплатити штраф у розмірі 850 грн, а також судові витрати (380 грн). Оболонський райсуд Києва сьогодні розглядав справу щодо продемонстрованого Зеленським під час голосування на другому турі президентських виборів бюлетеня.

У Верховній Раді досі не визначилися з датою проведення інавгурації новобраного президента. Під час сьогоднішнього засідання погоджувальної ради парламенту депутати не змогли дійти згоди. Тому 14 травня відбудуться сигнальні голосування щодо кількох запропонованих постанов про призначення інавгурації.

На вулиці Інститутській у Києві, де відбулися одні з найбільш трагічних подій часів Революції гідності, сьогодні розпочалися будівельні роботи. Це ставить під загрозу проведення там слідчого експерименту у межах розслідуванні вбивств учасників Євромайдану. Начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк наголошує, що слідчий і прокурор не погоджували початок робіт на Інститутській.

Рівень вуглекислого газу в атмосфері продовжує неухильно зростати й досяг показника 415 частинок на мільйон. Це найбільша концентрація за всю історію існування людини як біологічного виду.