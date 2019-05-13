Главные новости за 13 мая: Зеленского оштрафовали, в Раде не определились с датой инаугурации

Владимира Зеленского оштрафовали на 850 грн, фото: Otofun

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Новоизбранного президента Владимира Зеленского признали виновным в нарушении избирательного законодательства. В результате ему придется заплатить штраф в размере 850 грн, а также судебные расходы (380 грн). Оболонский райсуд Киева сегодня рассматривал дело относительно продемонстрированного Зеленским во время голосования во втором туре президентских выборов бюллетеня.

В Верховной Раде до сих пор не определились с датой проведения инаугурации новоизбранного президента. Во время сегодняшнего заседания согласительного совета парламента депутаты не смогли прийти к согласию. Поэтому 14 мая состоятся сигнальные голосования по нескольким предложенным постановлениям о назначении инаугурации.

На улице Институтской в Киеве, где произошли одни из самых трагических событий времен Революции достоинства, сегодня начались строительные работы. Это ставит под угрозу проведение там следственного эксперимента в рамках расследовании убийств участников Евромайдана. Начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк отмечает, что следователь и прокурор не согласовывали начало работ на Институтской.

Уровень углекислого газа в атмосфере продолжает неуклонно расти и достиг показателя 415 частиц на миллион. Это наибольшая концентрация за всю историю существования человека как биологического вида.