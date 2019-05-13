Атмосферный CO2 впервые в истории человечества превысил 415 частиц на миллион, фото: Lajmi.net

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Атмосферное углекислый газ (CO2) впервые в истории человечества превысил 415 частиц на миллион.

Такую высокую концентрацию зафиксировали датчики углекислого газа, установленные в обсерватории Мауна-Лоа на Гавайских островах, сообщает издание Science Alert.

В 2016 году этот показатель превысил 400 частиц на миллион, в 2017 году — 410. В 1910 году атмосферный CO2 находился на уровне 300 частиц на миллион.

Средний темп роста остается на высоком уровне, — отмечает директор программы по измерению уровня углекислого газа в атмосфере Scripps CO2 Ральф Килинг. — Увеличение по сравнению с прошлым годом будет, вероятно, около трех частей на миллион.

Основной причиной этого явления исследователь называет активное сжигание человечеством ископаемого топлива.

Увеличение уровня углерода в атмосфере приводит к росту средней температуры на планете, что в перспективе может сделать климат на Земле похожим на тот, что был в далеком прошлом миллионы лет назад, когда на Южном полюсе росли деревья, или, в худшем сценарии, сделать нашу планету непригодной для жизни, испарив воду из океанов.

Напомним, недавно австралийские ученые выяснили, как можно снизить концентрацию углекислого газа в атмосфере.