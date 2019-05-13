Атмосферний CO2 вперше в історії людства перевищив 415 частинок на мільйон, фото: Lajmi.net

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Атмосферний вуглекислий газ (CO2) вперше в історії людства перевищив 415 частинок на мільйон.

Таку високу концентрацію зафіксували датчики вуглекислого газу, встановлені в обсерваторії Мауна-Лоа на Гавайських островах, повідомляє видання Science Alert.

У 2016 році цей показник перевищив 400 частинок на мільйон, у 2017 році — 410. У 1910 році атмосферний CO2 перебував на рівні 300 частинок на мільйон.

Середній темп росту залишається на високому рівні, — наголошує директор програми з вимірювання рівня вуглекислого газу в атмосфері Scripps CO2 Ральф Кілінг. — Збільшення в порівнянні з минулим роком буде, ймовірно, близько трьох частин на мільйон.

Основною причиною цього явища дослідник називає активне спалювання людством викопного палива.

Збільшення рівня вуглецю в атмосфері призводить до зростання середньої температури на планеті, що в перспективі може зробити клімат на Землі схожим на той, що був в далекому минулому мільйони років тому, коли на Південному полюсі росли дерева, або, в найгіршому сценарії, зробити нашу планету непридатною для життя, випарувавши воду з океанів.

Нагадаємо, нещодавно австралійські вчені з’ясували, як можна знизити концентрацію вуглекислого газу в атмосфері.