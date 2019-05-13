Андрій Рева, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n121877-na-revu-podaly-pozov-do-sudu-za-obrazu-jyteliv-ordlo.html

Ракурс

На міністра соціальної політики Андрія Реву подали позов за інтерв’ю, яке він дав ВВС минулого місяця, де не дуже добре висловився про жителів тимчасово окупованих територій. Суд отримав два позови проти Реви з вимогою визнати його висловлювання протиправними.

На думку позивачів, Рева принизив гідність жителів ОРДЛО за територіальною ознакою. Про це повідомляє Окружний адмінсуд Києва.

Причиною позову стало висловлювання міністра щодо осіб, які планують отримувати дві пенсії, проживаючи на тимчасово окупованих територіях.

Всі, хто був проукраїнський, ті виїхали (з окупованого Донбасу — ред.). А той, хто хоче отримувати дві пенсії там і тут, нехай потерпить. Мені їх не шкода нікого, абсолютно, я вам чесно скажу. Мені шкода тих солдатів і офіцерів з сім’ями, які вбиті там за цих мразів, — заявив тоді Рева.

Позивачі звернулися до Оружного адмінсуду з проханням визнати висловлювання Реви протиправними і змусити його в майбутньому утримуватися від подібних словесних зворотів.

Наразі позов розглядається і незабаром буде прийнято рішення щодо відкриття провадження.

Нагадаємо, раніше міністр соцполітики заявляв, що пенсіонерам, які проживають на окупованих територіях Донбасу, виплачуватимуть належні їм кошти.