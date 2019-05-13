В постраждалих внаслідок аварії на АЕС «Фукусіма» районах Японії відновлюється вирощування рису, фото: Audley Travel

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У розташованому в японській префектурі Фукусіма місті Окума, котре постраждало внаслідок аварії на місцевій атомній електростанції, поновилося висаджування рису.

Після аварії в березні 2011 року японська влада видала наказ про евакуацію з уражених радіацією районів. 10 квітня для двох районів цей наказ було скасовано, повідомляє телеканал NHK.

Понад 20 осіб, серед яких і представники міської влади, взяли участь у висаджуванні рису на рисовому полі в районі Огавара, площа котрого складає 160 га.

Зазначається, що місто Окума поновило вирощування рису на пробній основі в 2014 році. Заміри рівня радіації в отриманому тоді врожаї не зафіксували перевищення встановлених в Японії державних стандартів безпеки.

Влада міста планує підготувати сільськогосподарські посібники, що допоможуть відновити вирощування рису в регіоні.

За словами представника сільськогосподарського комітету Окума Томоко Немото, попри те, що є ще чимало проблем, котрі потрібно вирішити, місто налаштоване передати наступним поколінням свої сільськогосподарські угіддя.

Нагадаємо, жертвами стресу внаслідок потужних землетрусу й цунамі, а також аварії на АЕС «Фукусіма» навесні 2011 року стали майже 4 тис. японців.