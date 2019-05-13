В пострадавших вследствие аварии на АЭС «Фукусима» районах Японии восстанавливается выращивание риса, фото: Audley Travel

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В расположенном в японской префектуре Фукусима городе Окума, пострадавшем в результате аварии на местной атомной электростанции, возобновилось выращивание риса.

После аварии в марте 2011 года японские власти издала приказ об эвакуации из пораженных радиацией районов. 10 апреля для двух районов этот приказ был отменен, сообщает телеканал NHK.

Более 20-ти человек, среди которых и представители городских властей, приняли участие в посадке риса на рисовом поле в районе Огавара, площадь которого составляет 160 га.

Отмечается, что город Окума возобновил выращивания риса на пробной основе в 2014 году. Замеры уровня радиации в полученном тогда урожае не зафиксировали превышения установленных в Японии государственных стандартов безопасности.

Власти города планируют подготовить сельскохозяйственные пособия, которые помогут восстановить выращивания риса в регионе.

По словам представителя сельскохозяйственного комитета Окума Томоко Нэмото, несмотря на то, что есть еще немало проблем, которые нужно решить, город настроен передать следующим поколениям свои сельскохозяйственные угодья.

Напомним, жертвами стресса в результате мощных землетрясения и цунами, а также аварии на АЭС «Фукусима» весной 2011 года стали почти 4 тыс. японцев.