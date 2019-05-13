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Ракурс
Андрей Рева, фото: «5 канал»

На Реву подали иск в суд за оскорбление жителей ОРДЛО

13 мая 2019, 19:20
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На министра социальной политики Андрея Реву подали иск за интервью, которое он дал ВВС в прошлом месяце, где не очень лестно выразился о жителях временно оккупированных территорий. Суд получил два иска против Ревы с требованием признать его высказывания противоправными.

По мнению истцов, Рева унизил достоинство жителей ОРДЛО по территориальному признаку. Об этом сообщает Окружной админсуд Киева.

Причиной иска стало высказывание министра в отношении лиц, которые планируют получать две пенсии, проживая на временно оккупированных территориях.

Все, кто был проукраинский, те выехали (из оккупированного Донбасса — ред.). А тот, кто хочет получать две пенсии там и тут, пусть потерпит. Мне их не жаль никого, абсолютно, я вам честно скажу. Мне жаль тех солдат и офицеров с семьями, которые убиты там из-за этих мразей, — заявил тогда Рева.

Истцы обратились в Окружной админсуд с просьбой признать высказывания Ревы противоправными и заставить его в будущем воздерживаться от подобных словесных оборотов.

На данный момент иск рассматривается и в скором времени будет принято решение относительно открытия производства.

Напомним, ранее министр соцполитики заявлял, что пенсионерам, которые проживают на оккупированных территориях Донбасса, будут выплачивать причитающиеся им средства.

Источник: Ракурс


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