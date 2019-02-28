Как снизить концентрацию углекислого газа в атмосфере, выяснили ученые. Фото: Непознанный мир

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Как снизить концентрацию углекислого газа в атмосфере, выяснили ученые Мельбурнского университета. Они разработали новый способ преобразования углекислого газа.

Химики создали катализатор, который поглощает углекислый газ и превращает его в твердый углерод, сообщает Science.

Австралийские химики создали новый катализатор на основе металлических сплавов. Катализатор представляет собой сплав галлия, индия, олова и каталитически активного церия. После катализатор поместили в стеклянную трубку с каплями воды.

При запуске в трубку углекислого газа диоксид углерода поглощался катализатором и превращался в твердый углерод. Согласно проведенным экспериментам, при взаимодействии церия с кислородом, парниковым газом и водой выделяется твердый углерод и чистый кислород.

Химики еще не до конца исследовали механизм реакции.

Ранее ученые сообщали, что слоисто-кучевые облака могут исчезнуть в течение 100 лет. Это произойдет в случае увеличения концентрации углекислого газа в атмосфере и грозит большой экологической катастрофой.