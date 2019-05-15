Иран приостановил часть обязательств по ядерному соглашению 2015 года. Фото: rubic.us

https://racurs.ua/n121936-iran-priostanovil-chast-obyazatelstv-po-yadernoy-soglasheniem-2015.html

Ракурс

Ядерное соглашение, из которой ранее вышли США, теперь решил не выполнять Иран, частично приостановив свои обязательства. Власти страны сообщили об этом представителям стран-подписантов — Великобритании, Китая, Германии, России и Франции в среду. Соединенные Штаты не получали такого письма, поскольку ранее отказались от продления действия договоренностей.

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Выход Ирана из «Всеобъемлющего плана действий», ядерного соглашения 2015 года, может восстановить приостановленное производство обогащенного урана и тяжелой воды, сообщает DW со ссылкой на агентство ISNA, которому указанная информация стала известна от источника в иранском ведомстве по атомной энергии.

При этом президент Ирана Хассан Роухани отметил, что страна пока что не вышла из соглашения, он дал странам-участникам 60 дней для выполнения их обещаний по нефтедобыче и банковской сфере. В противном случае Иран введет повышенный уровень обогащения урана, а через 60 дней страна начнет продавать опасное вещество.

Также Роухани заявил, что в случае коллапса ядерной сделки возникает опасность для всего мира, а не только для Ирана.

Представительства европейских стран пока не обнародовали официальной реакции на приостановление соглашения со стороны Ирана. Ранее, 9 мая, сразу после появления первых сообщений о возможности такого шага, Великобритания, Германия и Франция призвали Тегеран сдержаннее воспринимать отказ США от указанного соглашения.

В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали соглашение, согласно которому Тегеран получал ослабление экономических санкций в обмен на обязательство остановить свою ядерную программу. Год назад, в начале мая 2018 года, президент США Дональд Трамп заявил о выходе своей страны из соглашения и возобновлении санкционного воздействия на Иран. Причиной такого шага стало нарушение Тегераном согласованных договоренностей от 2015 года, заявили в Белом доме.

Сразу после выхода США из соглашения было заявлено о намерении отправить на Ближний Восток группу авианосцев. Это сообщение Тегеран воспринял как метод психологической войны. В ответ президент Ирана сообщил, что США могут столкнуться с «большим сожалением». Также власти Ирана назвала односторонний выход США из договора незаконным, озабоченность по этому поводу выразили также в ЕС и ООН.