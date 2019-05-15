Іран призупинив частину зобов'язань за ядерною угодою 2015 року. Фото: rubic.us

https://racurs.ua/ua/n121936-iran-pryzupynyv-chastynu-zobov-yazan-za-yadernou-ugodou-2015-roku.html

Ракурс

Ядерну угоду, з якої раніше вийшли США, тепер вирішив не виконувати Іран, частково призупинивши свої зобов’язання. Влада країни повідомила про це представникам країн-підписантів — Великої Британії, Китаю, Німеччини, Росії та Франції у середу. Сполучені Штати не отримували такого листа, оскільки раніше відмовились від продовження дії домовленостей.

Loading...

Вихід Ірану із «Всеосяжного плану дій», ядерної угоди 2015 року, може відновити призупинене виробництво збагаченого урану та важкої води, повідомляє DW із посиланням на агентство ISNA, якому вказана інформація стала відома від джерела в іранському відомстві з атомної енергії.

При цьому президент Ірану Хассан Роухані наголосив, що країна поки що не вийшла з угоди, він дав країнам-учасникам 60 днів для виконання їхніх обіцянок щодо нафтовидобутку та банківської сфери. В іншому випадку Іран запровадить підвищений рівень збагачення урану, а через 60 днів країна почне продавати небезпечну речовину.

Також Роухані заявив, що в разі колапсу ядерної угоди виникає небезпека для всього світу, а не лише для Ірану.

Представництва європейських країн поки що не оприлюднили офіційної реакції на призупинення угоди з боку Ірану. Раніше, 9 травня, одразу після появи перших повідомлень про можливість такого кроку, Велика Британія, Німеччина та Франція закликали Тегеран стриманіше сприймати відмову США від зазначеної угоди.

У 2015 році Іран, США, Росія, Китай, Велика Британія, Франція та Німеччина підписали угоду, за якою Тегеран отримував послаблення економічних санкцій в обмін на зобов’язання зупинити свою ядерну програму. Рік тому, на початку травня 2018 року, президент США Дональд Трамп заявив про вихід своєї країни з угоди та поновлення санкційного впливу на Іран. Причиною такого кроку стало порушення Тегераном узгоджених домовленостей 2015 року, заявили у Білому домі.

Одразу після виходу США з угоди було заявлено про намір відправити на Близький Схід групу авіаносців. Це повідомлення Тегеран сприйняв як метод психологічної війни. У відповідь президент Ірану повідомив, що США можуть зіткнутися з «великим жалем». Також влада Ірану назвала односторонній вихід США з угоди незаконним, глибоке розчарування з цього приводу висловили також у ЄС і ООН.