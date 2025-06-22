Трамп оголосив про удар США по трьох ядерних об'єктах Ірану

https://racurs.ua/ua/n207255-tramp-ogolosyv-pro-udar-ssha-po-troh-yadernyh-obiektah-iranu.html

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США у ніч на 22 червня вдарили по трьох ядерних об'єктах Ірану. Про це повідомив презизидент Дональд Трамп.

Вночі США здійснили прямий авіаційний удар по трьох ядерних обʼєктах Ірану — Фордоу, Натанз та Ісфахан. Були залучені гігантські 13-тонні GBU-57 «bunker buster» з B-2, біля 30 «Томагавків» із підводних човнів. Фактично США вперше відкрито вступили у війну, в даному випадку на боці Ізраїлю з Іраном.

Трамп оперативно заявив, що усі цілі знищено і «настав час миру» і при цьому натякнув, що список цілей ще довгий, якщо Іран буде рухатися з помстою. Цікаво, що КВІР вже оголосили, що мститися будуть і вважають будь-що американське законною ціллю.

За словами Трампа, військові успішно атакували цілі у Фордо, Натанзі та Ісфахані, після чого залишили повітряний простір країни.

Трамп назвав це «історичним моментом» для Сполучених Штатів, а згодом вийшов на брифінг, на якому заявив, що Тегеран має негайно погодитися на мир.