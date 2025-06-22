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Трамп оголосив про удар США по трьох ядерних об'єктах Ірану
Трамп оголосив про удар США по трьох ядерних об'єктах Ірануhttps://racurs.ua/ua/n207255-tramp-ogolosyv-pro-udar-ssha-po-troh-yadernyh-obiektah-iranu.htmlРакурс
США у ніч на 22 червня вдарили по трьох ядерних об'єктах Ірану. Про це повідомив презизидент Дональд Трамп.
Вночі США здійснили прямий авіаційний удар по трьох ядерних обʼєктах Ірану — Фордоу, Натанз та Ісфахан. Були залучені гігантські 13-тонні GBU-57 «bunker buster» з B-2, біля 30 «Томагавків» із підводних човнів. Фактично США вперше відкрито вступили у війну, в даному випадку на боці Ізраїлю з Іраном.
Трамп оперативно заявив, що усі цілі знищено і «настав час миру» і при цьому натякнув, що список цілей ще довгий, якщо Іран буде рухатися з помстою. Цікаво, що КВІР вже оголосили, що мститися будуть і вважають будь-що американське законною ціллю.
За словами Трампа, військові успішно атакували цілі у Фордо, Натанзі та Ісфахані, після чого залишили повітряний простір країни.
Трамп назвав це «історичним моментом» для Сполучених Штатів, а згодом вийшов на брифінг, на якому заявив, що Тегеран має негайно погодитися на мир.
США та Ізраїль співпрацювали під час атаки на Іран. Ми працювали як команда, як ніколи раніше. Ізраїльські військові зробили неймовірну роботу, я вдячний їм.
Іран був близькосхідним хуліганом і тепер повинен укласти мир.
40 років Іран говорив «Смерть Америці, Смерть Ізраїлю!»… Я давно вирішив, що це не буде тривати.
Якщо Іран не зупиниться, його чекає ще більша трагедія. Якщо мир не настане найближчим часом, ми завдамо ударів по інших цілях швидко і ефективно. Їх залишилося ще багато і ми знищимо їх за лічені хвилини.
Ескалація на Близькому Сході не може тривати: наступні атаки на Іран можуть бути набагато гіршими.