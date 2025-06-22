США ударили по трем ядерным объектам Ирана

https://racurs.ua/n207255-ssha-udarili-po-trem-yadernym-obektam-irana.html

Ракурс

США у ніч на 22 червня вдарили по трьох ядерних об'єктах Ірану. Про це повідомив презизидент Дональд Трамп.

Вночі США здійснили прямий авіаційний удар по трьох ядерних обʼєктах Ірану — Фордоу, Натанз та Ісфахан. Були залучені гігантські 13-тонні GBU-57 «bunker buster» з B-2, біля 30 «Томагавків» із підводних човнів. Фактично США вперше відкрито вступили у війну, в даному випадку на боці Ізраїлю з Іраном.

Трамп оперативно заявив, що усі цілі знищено і «настав час миру» і при цьому натякнув, що список цілей ще довгий, якщо Іран буде рухатися з помстою. Цікаво, що КВІР вже оголосили, що мститися будуть і вважають будь-що американське законною ціллю.

За словами Трампа, військові успішно атакували цілі у Фордо, Натанзі та Ісфахані, після чого залишили повітряний простір країни.

Трамп назвав це «історичним моментом» для Сполучених Штатів, а згодом вийшов на брифінг, на якому заявив, що Тегеран має негайно погодитися на мир.

США та Ізраїль співпрацювали під час атаки на Іран. Ми працювали як команда, як ніколи раніше. Ізраїльські військові зробили неймовірну роботу, я вдячний їм.

Іран був близькосхідним хуліганом і тепер повинен укласти мир.

40 років Іран говорив «Смерть Америці, Смерть Ізраїлю!»… Я давно вирішив, що це не буде тривати.

Якщо Іран не зупиниться, його чекає ще більша трагедія. Якщо мир не настане найближчим часом, ми завдамо ударів по інших цілях швидко і ефективно. Їх залишилося ще багато і ми знищимо їх за лічені хвилини.

Ескалація на Близькому Сході не може тривати: наступні атаки на Іран можуть бути набагато гіршими.

Видання The New York Times перед американською атакою повідомляло, що удари Ізраїлю по Ірану за останні години були спрямовані на нейтралізацію можливих загроз, які можуть становити небезпеку для американських винищувачів під час атаки на ядерний об'єкт у Фордо.

Clash Report інформував за годину до удару, про перебої в роботі GPS у кількох регіонах Ірану.

Axios підсумовує, що атака, яка сталася на дев’яту ніч безпрецедентної війни між Ізраїлем та Іраном, може спровокувати відповідь Тегерана проти американських військ та військових об'єктів по всьому регіону.

Реакція

Лідер демократів в Палаті представників Гакім Джеффріс у своїй заяві вже розкритикував адміністрацію Трампа за удари по Ірану:

Дональд Трамп обіцяв принести мир на Близький Схід. Він не виконав цю обіцянку. Ризик війни зараз різко зріс, і я молюся за безпеку наших військових у регіоні, які опинилися під загрозою. Президент Трамп ввів країну в оману щодо своїх намірів, не звернувся до Конгресу за дозволом на застосування військової сили і наразив Америку на ризик втягування в потенційно катастрофічну війну на Близькому Сході. По-перше, адміністрація Трампа несе важкий обов’язок — пояснити американському народові, чому було здійснено цю військову акцію. По-друге, Конгрес має бути повністю та негайно поінформований у закритому режимі. По-третє, Дональд Трамп несе повну і беззастережну відповідальність за будь-які негативні наслідки, що випливають з його одностороннього військового рішення".

У США багато політиків розкритикували рішення Трампа завдати ударів по Ірану.

Конгресмен-демократ Александрія Окасіо-Кортес: Катастрофічне рішення президента про бомбардування Ірану без узгодження є грубим порушенням Конституції та військових повноважень Конгресу. Він імпульсивно ризикнув розпочати війну, яка може затягнутися на покоління. Це абсолютно і однозначно є підставою для імпічменту. Сенатор-демократ від штату Массачусетс Елізабет Воррен: Сьогодні на зустрічі з виборцями я попередила, що Дональд Трамп втягує нас у війну в Ірані. Наші військовослужбовці мають право знати, що президент Сполучених Штатів цінує їхні життя і наражає їх на небезпеку лише з чітким планом. Трамп цього не зробив. Сполучені Штати не повинні вести війну проти Ірану. Бомбардування Ірану Дональдом Трампом є неконституційним. Тільки Конгрес може оголосити війну — і Сенат повинен негайно проголосувати, щоб запобігти черговій нескінченній війні. Сенатор-демократ Берні Сандерс від Вермонту: Це грубо неконституційне рішення. Єдина установа, яка може приймати рішення про початок війни у США — це Конгрес. Президент не має на це права! Асоціація з контролю за озброєннями США: Рішення Трампа розпочати удари по іншій суверенній країні без дозволу Конгресу на застосування такої сили, що передбачено Конституцією, є грубим порушенням норм внутрішнього законодавства. Можливо у короткостроковій перспективі це уповільнить іранську ядерну програму, але у майбутньому Іран обов’язково її створюватиме для залякування.

А ось в Ізраїлї удари привітали.

Вітаю, президенте Трамп, Ваше сміливе рішення завдати удару по ядерних об'єктах Ірану з використанням страхітливої і праведної могутності Сполучених Штатів змінить історію, — прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

В рамках операції «Народ, як лев» Ізраїль вже зробив воістину дивовижні речі. Але в сьогоднішній акції проти ядерних об'єктів Ірану Америка перевершила всі очікування. Вона зробила те, на що не здатна жодна інша країна на Землі. Історія запам’ятає, що президент Трамп діяв, щоб не дозволити найнебезпечнішій терористичній державі світу отримати найнебезпечнішу зброю. Президент Трамп і я часто говорили: «Мир через силу». Спочатку приходить сила, потім приходить мир. І сьогодні ввечері президент Трамп і Сполучені Штати діяли з великою силою", — заявив Нетаньягу у зверненні до нації.