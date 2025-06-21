Трамп і Ердоган не знайшли Хаменеї для зустрічі в Стамбулі, щоб узгодити нову ядерну угоду

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Дональд Трамп і Реджеп Ердоган хотіли організувати зустріч представників США та Ірану в Стамбулі для ядерної угоди. План провалився через неможливість зв’язатися з аятолою Алі Хаменеї, який переховується в бункері, пише Axios.

Видання пише, що Трамп отримав таку пропозицію від президента Туреччини під час зустрічі G7 (з якої поїхав передчасно). Він був готовий відправити до Туреччини Джей Ді Венса і Стіва Віткоффа.

NYT теж пише, що Алі Хаменеї переховується в бункері і спілкується з командирами через довіреного помічника, припинивши електронний зв’язок. За даними видання, він обрав трьох священнослужителів, які зможуть змінити його на випадок вбивства.

Тим часом Сполучені Штати переміщують бомбардувальники B-2 на тихоокеанський острів Гуам, повідомили Reuters у суботу два американських чиновники, на тлі того, як президент Дональд Трамп зважує, чи варто Сполученим Штатам брати участь в ударах Ізраїлю проти Ірану.

Незрозуміло, чи пов’язане розгортання бомбардувальників із напруженістю на Близькому Сході.

B-2 може бути оснащений для перевезення американської 13-кілограмової ракети GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, призначеної для знищення цілей глибоко під землею. Це зброя, яку, за словами експертів, можна використовувати для удару по ядерній програмі Ірану, включаючи Фордо.

Посадовці, які побажали залишитися анонімними, відмовилися розголошувати будь-які подальші подробиці. Один із чиновників заявив, що поки що не було віддано жодних наказів щодо переміщення бомбардувальників за межі Гуаму. Вони не повідомили, скільки бомбардувальників B-2 переміщується.

Експерти та чиновники уважно стежать за тим, чи будуть бомбардувальники B-2 переміщені до американо-британської військової бази на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані. Експерти кажуть, що Дієго-Гарсія знаходиться в ідеальному становищі для дій на Близькому Сході.

Сполучені Штати мали бомбардувальники B-2 на Дієго-Гарсії до минулого місяця, коли їх замінили бомбардувальниками B-52.

Ізраїль заявив у суботу, що вбив ветерана іранського командира під час атак обох сторін у повітряній війні, яка тривала понад тиждень, тоді як Тегеран заявив, що не вестиме переговорів щодо своєї ядерної програми, поки перебуває під загрозою.

Ізраїль стверджує, що Іран був на межі розробки ядерної зброї, тоді як Іран стверджує, що його атомна програма призначена виключно для мирних цілей.

Трамп заявив, що йому знадобиться до двох тижнів, щоб вирішити, чи варто Сполученим Штатам вступати в конфлікт на боці Ізраїлю, цього часу достатньо, щоб «побачити, чи люди схаменуться», — сказав він.

Агентство Reuters першим повідомило цього тижня про переміщення великої кількості літаків-заправників до Європи та інших військових засобів на Близький Схід, включаючи розгортання більшої кількості винищувачів.

Авіаносець з Індо-Тихоокеанського регіону також прямує до Близького Сходу.