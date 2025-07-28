Літак C-17, фото: Staff Sgt. Matthew Hannen

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США, ймовірно, вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Великій Британії — її перевезли літаком, який летів з увімкненим транспондером.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на дані аналітиків у сфері оборони та відкритих джерел.

16 липня американський військовий літак з увімкненим транспондером, що робить його ідентифікацію та місцезнаходження загальнодоступними, вилетів з американського складу ядерної зброї на базі ВПС Кіртланд в Альбукерке, штат Нью-Мексико, до авіабази в британському місті Лейкенхіт, — зазначає агентство.

У польоті літака C-17 брала участь Перша ядерна авіаційна транспортна група ВПС США, яка транспортує ядерну зброю, і він не пролітав над територією інших країн.

Зазначається, що уряди США і Великої Британії дотримуються давньої політики не коментувати стан або місцезнаходження своєї ядерної зброї.

Згідно з бюджетними документами Міністерства оборони США, протягом декількох років у Лейкенхіті проводяться роботи на суму в мільйони доларів, пов’язані з «безпекою» об'єктів — термін, який Пентагон використовує для опису безпеки ядерної зброї.

Найімовірніше, літаки доставили нові термоядерні бомби B61−12, що збільшило кількість тактичної ядерної зброї США в Європі вперше з часів холодної війни, — наголошує агентство.

За словами експертів, рішення залишити бортові радіомаяки на літаках з ядерною зброєю увімкненими свідчить про те, що США хочуть показати росії, що вони не зменшують свій ядерний потенціал в Європі.

Джерело: Bloomberg