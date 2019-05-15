Розкрадання у Нацгвардії: трьом особам повідомили про підозру у заволодінні майном на 81,64 млн грн. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n121939-rozkradannya-u-nacgvardiyi-trom-osobam-povidomyly-pro-pidozru-u-zavolodinni-maynom-na-81-64-mln-grn.html

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Слідчі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії трьом особам. Привласнене майно оцінили у 81,64 млн грн.

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Усіх підозрюваних затримали 14 травня. Серед них екс-командувач Національної гвардії Юрій Аллеров, оцінювач та генеральний директор компанії-забудовника. Нацгвардія обміняла ділянку загальною площею близько 1 га у центрі столиці на 50 квартир та 30 паркомісць у житловому комплексі. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Екс-командувача Нацгвардії та директора компанії підозрюють у здійсненні дій, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Дії оцінювача кваліфікували за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що у 2000-х управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, яке реорганізували у Нацгвардію, та забудовник уклали договір. За домовленістю, забудовник мав збудувати житловий комплекс на території колишньої військової частини.

У 2016−2017 рокам договір змінили і Нацгвардія замість квартир на Печерську мала отримати 65 квартир біля станції метро «Червоний хутір» на околиці Києва, що були набагато дешевші.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів затриманим.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на житлі для військових було незаконно отримано близько 5 млн дол.