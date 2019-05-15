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Ракурс
В Україні почнуть набір дівчат у військові ліцеї. Фото: Вести

В Україні почнуть набір дівчат у військові ліцеї

15 тра 2019, 15:43
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Міністр оборони Степан Полторак вніс на засідання Кабінету міністра зміни в положення про військові ліцеї. Тепер в Україні дівчата зможуть вступати до військових ліцеїв для навчання.

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Підготувати необхідні зміни до положення допомогла міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє міністр у справах ветеранів Ірина Фриз.

В Україні почнуть набір дівчат у військові ліцеї. Фото: Facebook

Зазначимо, що наразі майже 25 тис. жінок проходять контрактну службу в Збройних силах України. Тільки 3 тис. українок займають офіцерські посади.

Однак, в 2016 році перелік посад для жінок в армії вперше в історії України збільшили на 63 позиції. Такі зміни наблизили українську армію до стандартів Північноатлантичного альянсу.

У зв’язку з нововведенням, в навчальні програми військових ліцеїв внесуть необхідні зміни з поправкою на гендер. Серед учнів у військових вузах жінки складаю тільки 8% від загальної кількості.

Як раніше повідомляв «Ракурс», усунення перешкод для повноцінної участі жінок у діяльності допоможе сформувати гендерно збалансовані Збройні сили.

Джерело: Ракурс


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