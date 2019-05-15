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Ракурс
Петро Порошенко, фото: «Вікіпедія»

Порошенко підписав закон про мову (ВІДЕО)

15 тра 2019, 15:50
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Президент України Петро Порошенко підписав закон про мову.

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На церемонії підписання закону були присутні низка політичних та культурних діячів. Трансляція підписання здійснювалася на сторінці Порошенка в соціальній мережі Фейсбук.

Cьогодні 15 травня. В цей день я як президент України Петро Порошенко маю високу честь і унікальну можливість підписати закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної, — зазначив Порошенко.

Мова є наша найгостріша зброя, — наголошує спікер парламенту Андрій Парубій.

Парубій подякував Порошенкові за оперативність. За його словами, працівники офіційного видання «Голос України» вже очікують надходження відповідного документу для публікації.

Я скріпляю підписом ретельно збалансований мовний закон. Ще раз підкреслюю — ретельно збалансований. Він вивірений настільки, щоб жодна з політичних сил, що стоїть на державницьких патріотичних позиціях, не мала підстав на його перегляд, — наголосив Порошенко перед підписанням.

Нагадаємо, закон про мову Верховна Рада ухвалила 25 квітня голосами 278-ми народних обранців.

Джерело: Ракурс


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