Відкриті списки і перевибори: нардепи масово ігнорують засідання комітету щодо зміни виборчого законодавства / Фото: twimg.com

https://racurs.ua/ua/n121946-parlamentski-vybory-nardepy-masovo-ignoruut-zasidannya-komitetu-schodo-zminy-vyborchogo-zakonu.html

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Засідання парламентського комітету з правової політики та правосуддя, яке повинно відбуватися кожної сесійної середи, масово ігнорують народні депутати. Саме цей комітет Верховної Ради має розглядати питання щодо зміни виборчого законодавства та відкритих списків напередодні виборів до парламенту восени 2019 року.

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В Комітеті «працює" 31 депутат. Минулого разу прийшов я один. Цього разу нас прийшло шестеро: Руслан Князевич, Андрій Іллєнко, Владислав Голуб, Василь Яницький, Олександр Черненко, я. Мораль, — цей парламент глибоко хворий. Його треба розігнати, але наступний ми маємо обирати за відкритими списками, — зазначив у Facebook нардеп Леонід Ємець.

Згодом Ємець додав, що з 31 нардепа до шістьох присутніх приєднався ще парламентар Ігор Алексєєв, а Сергій Соболев перебуває в офіційному відрядженні.

На його думку, депутати більше бояться втратити мажоритарку, аніж піти на перевибори. Ємець уточнив, що у разі провалення змін до виборчого законодавства, «через рік ми дивитимемося на «новий» парламент і дуже жалкуватимемо, що нагоду змінити ситуацію вже втрачено».

Нагадаємо, нещодавно перший заступник голови фракції БПП в парламенті Ігор Кононенко заявив, що Україні загрожує повторення шляху Югославії. На думку політика, вибори до Верховної Ради за відкритими списками можуть привести до федералізації країни, а заяви про корупцію в мажоритарній системі перебільшені.