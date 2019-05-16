Дата инаугурации Зеленского: Верховная Рада наконец-то выбрала день

https://racurs.ua/n121972-inauguraciya-zelenskogo-verhovnaya-rada-opredelilas-s-datoy.html

Ракурс

Дату инаугурации Зеленского на сегодняшнем пленарном заседании утвердила Верховная Рада. Парламентарии сначала рассмотрели семь предложенных проектов постановлений, где указывались разные даты проведения торжественного заседания ВР.

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Согласно результатам голосования народных избранников, инаугурация новоизбранного президента состоится 20 мая в 10.00. За постановление № 10272, которое предложил депутат Виталий Куприй, отдали голоса 315 нардепов.

А вот два других постановления, согласно которым предлагалось провести процедуру 19 мая, необходимого количества голосов не набрали.

Накануне голосования за проекты постановлений представитель «Народного фронта» заявил, что его фракция будет голосовать за инаугурацию Зеленского 20 мая. Нардеп от «Самопомощи» Березюк сообщил, что его фракция поддерживает проведение торжественной церемонии 19 мая. Новинский от «Оппозиционного блока» также отметил, что его фракция будет голосовать за все проекты постановлений об инаугурации Зеленского. Ляшко также призвал как можно скорее провести инаугурацию и сказал, что его нардепы поддерживают все проекты постановлений.

Напомним, 15 мая регламентный комитет Рады рассмотрел семь проектов постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента и рекомендовал парламенту определяться путем голосования за каждый из них.

Проектами постановлений предлагалось провести инаугурацию Зеленского с 17 мая до конца последнего месяца весны. Например, нардепы Сергей Мищенко, Виктор Балога и Сергей Каплин в своих проектах предлагали провести торжественную церемонию 19 мая, парламентарий Виталий Куприй 20 и 26 мая, а Владимир Куренной — 17 мая. В то же время, нардеп Андрей Тетерев заявил, что «Народный фронт» и еще несколько депутатских сил предлагают провести инаугурацию 28 мая.

Ранее новоизбранный президент подчеркнул, что инаугурация должна состояться 19 мая. Однако, дату проведения торжественного мероприятия еще не назначили.