Агрессия России: в Крыму оккупанты наведались в дом Джемилева

Мустафа Джемилев, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n121974-agressiya-rossii-v-krymu-okkupanty-navedalis-v-dom-djemileva.html

Ракурс

В оккупированном Россией Крыму представители оккупационных властей наведались в дом лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева в Бахчисарае.

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Участковые полицейские 15 мая осуществляли обход домов крымских татар в городе. К дому Джемилева, где проживает жена крымскотатарского лидера Сафинар Джемилева, зашла полицейская Екатерина Яхова. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил народный депутат Рефат Чубаров.

В момент прихода участковой Яховой в доме Сафинар ханум был только ее взрослый сын Эльдар, приемный сын Мустафа Агъа, — подчеркивает Чубаров.

Отмечается, что представитель оккупационных властей установила личные данные Эльдара.

На вопрос о причине своего прихода, Яховая продемонстрировала список с несколькими десятками фамилий, среди которых значилась и фамилия сына Джемилева. По ее словам, этих лиц оккупанты подозревают в причастности к террористической деятельности, отмечает Чубаров.

Народный избранник подчеркивает, что приближается 18 мая — Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Он опасается, что оккупанты снова готовят масштабные провокации в отношении крымских татар.

Напомним, в марте после массовых обысков ФСБ задержала в оккупированном Крыму 15 крымских татар. Оккупанты заявляли, что подозревают их в причастности к запрещенной в России международной исламской политической партии «Хизб ут-Тахрир».