Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Мустафа Джемилев, фото: «Википедия»

Агрессия России: в Крыму оккупанты наведались в дом Джемилева

16 мая 2019, 10:59
999

В оккупированном Россией Крыму представители оккупационных властей наведались в дом лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева в Бахчисарае.

Loading...

Участковые полицейские 15 мая осуществляли обход домов крымских татар в городе. К дому Джемилева, где проживает жена крымскотатарского лидера Сафинар Джемилева, зашла полицейская Екатерина Яхова. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил народный депутат Рефат Чубаров.

В момент прихода участковой Яховой в доме Сафинар ханум был только ее взрослый сын Эльдар, приемный сын Мустафа Агъа, — подчеркивает Чубаров.

Отмечается, что представитель оккупационных властей установила личные данные Эльдара.

На вопрос о причине своего прихода, Яховая продемонстрировала список с несколькими десятками фамилий, среди которых значилась и фамилия сына Джемилева. По ее словам, этих лиц оккупанты подозревают в причастности к террористической деятельности, отмечает Чубаров.

Народный избранник подчеркивает, что приближается 18 мая — Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Он опасается, что оккупанты снова готовят масштабные провокации в отношении крымских татар.

Напомним, в марте после массовых обысков ФСБ задержала в оккупированном Крыму 15 крымских татар. Оккупанты заявляли, что подозревают их в причастности к запрещенной в России международной исламской политической партии «Хизб ут-Тахрир».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Акция «евробляхеров» в Киеве: возгласы «Ганьба!», наезд на правоохранителя, слезоточивый газ и драка с полицией (ВИДЕО)

В центре Киева продолжилась акция «евробляхеров» с требованием отменить акциз и отсрочить штрафы. Во время акции произошли столкновения с полицией, на одного правоохранителя совершен наезд, силовики применили слезоточивый газ

Новости Украины
14:41
Новости партнеров
Загрузка...