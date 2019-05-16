Самосуд на поле: в Виннице болельщики после матча избили арбитра, скриншот видео

https://racurs.ua/n121973-samosud-na-pole-v-vinnice-bolelschiki-posle-matcha-izbili-arbitra-video.html

Ракурс

В Виннице болельщики местной «Нивы» после матча избили арбитра Дениса Резникова. Инцидент произошел непосредственно на футбольном поле после матча чемпионата Украины по футболу во Второй лиге «Нива» (Винница) — «Полесье» (Житомир).

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Игра закончилась победой гостей со счетом 1:2. Через минуту после окончания игры на поле ворвались несколько десятков болельщиков. Часть из них подбежала к арбитру игры и начала бить его ногами и руками.

Резникову удалось уклониться от нескольких ударов, но силы были неравными. Полиция остановила избиение и связала нескольких участников драки. Впоследствии вспыхнул еще один конфликт, поскольку на поле выбежала еще одна группа болельщиков.

Сегодня и.о. президента «Нивы» Вадим Кудияров обвинил главного арбитра матча в том, что он «украл победу у винничан». Он считает, что судья ошибочно назначил в ворота его команды на 49 минуте матча пенальти, который переломил ход игры и повлиял на окончательный результат матча.

«Нива» направила официальное письмо на имя президента Профессиональной футбольной лиги Сергея Макарова. В нем Кудияров обвиняет именно арбитра в том, что его действия привели к хулиганским действиям болельщиков.

Еще дальше пошел бывший президент клуба Василий Вовк. Он считает, что матч «Нива» — «Полесье» должен быть в центре расследования преступления по признакам подкупа судейской бригады и попытки подкупа тренеров и администрации «Нивы», принятия судьями и работникам ФФУ и ПФЛ предложения неправомерной выгоды, а также противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований. Вовк готовит соответствующие материалы в правоохранительные органы.

Напомним, что в 2018 году на Полтавщине болельщики устроили стрельбу во время футбольного матча.