Сериал «Сваты»: суд отклонил апелляцию СБУ, фильм и актер Добронравов возвращаются в Украину

Суд отклонил апелляцию СБУ о запрете «Сватов» и бана на въезд Добронравова в Украине, фото — "Крым.Реалии"

https://racurs.ua/n121971-serial-svaty-sud-otklonil-apellyaciu-sbu-film-i-akter-dobronravov-vozvraschautsya-v-ukrainu.html

Ракурс

Шестой апелляционный административный суд признал законным снятие запрета с сериала «Сваты» и разрешил въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, который выступил в оккупированном Крыму.

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Об этом сообщается на сайте суда.

Коллегия судей отклонила апелляционные жалобы Службы безопасности Украины и Госкино в административном деле № 826/134/18 и оставила без изменений решение суда первой инстанции, — сообщается на сайте Шестого апелляционного административного суда.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Служба безопасности Украины обжаловала разрешение суда главному герою сериала «Сваты» Федору Добронравову посещать Украину. Сериал производит студия «Квартал 95», совладельцем которой является Владимир Зеленский.

Напомним, что в конце марта Окружной административный суд Киева удовлетворил иск студии «1+1» и ООО «Киноквартал», которые требовали вернуть сериал «Сваты» на телевидение и разрешить въезд в Украину актеру Добронравову. Тогда Фемида объяснила, что СБУ составила справку для Министерства культуры «с нарушением нормативных требований и при отсутствии надлежащих объяснений». На основе данных этой справки СБУ запретила въезд в Украину актеру сериала «Сваты» в ноябре 2017 года, а Госагентство по вопросам кино запретило показ самого сериала.