Серіал «Свати»: суд відхилив апеляцію СБУ, фільм та актор Добронравов повертаються в Україну

Суд відхилив апеляцію СБУ щодо заборони «Сватів» і бану та в’їзд Добронравова в Україну, фото — Крым.Реалии

https://racurs.ua/ua/n121971-serial-svaty-sud-vidhylyv-apelyaciu-sbu-film-ta-aktor-dobronravov-povertautsya-v-ukrayinu.html

Ракурс

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним зняття заборони з серіалу «Свати» і дозволив в’їзд в Україну російському акторові Федору Добронравову, який виступив в окупованому Криму.

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Про це повідомляється на сайті суду.

Колегія суддів відхилила апеляційні скарги Служби безпеки України та Держкіно в адміністративній справі № 826/134/18 і залишив без змін рішення суду першої інстанції, — повідомляється на сайті Шостого апеляційного адміністративного суду.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Служба безпеки України оскаржила дозвіл суду головному герою серіалу «Свати» Федору Добронравову відвідувати Україну. Серіал виробляє студія «Квартал 95», співвласником якої є Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що наприкінці березня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов студії «1+1» і ТОВ «Кіноквартал», які вимагали повернути серіал «Свати» на телебачення та дозволити в’їзд в Україну актору Добронравову. Тоді Феміда пояснила, що СБУ склала довідку для Міністерства культури «з порушенням нормативних вимог і при відсутності належних пояснень». На основі даних цієї довідки СБУ заборонила в’їзд в Україну актору серіалу «Свати» у листопаді 2017 року, а Держагентство з питань кіно заборонило показ самого серіалу.