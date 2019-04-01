СБУ оскаржить дозвіл відвідувати Україну актору Добронравову, який виконав головну роль у серіалі Володимира Зеленського «Свати»

https://racurs.ua/ua/n120209-sbu-oskarjyt-dozvil-vidviduvaty-ukrayinu-aktoru-iz-serialu-zelenskogo-svaty.html

Ракурс

Служба безпеки України оскаржить дозвіл суду головному герою серіалу «Свати» Федору Добронравову відвідувати Україну. Серіал виробляє студія «Квартал 95», співвласником якої є кандидат у президенти Володимир Зеленський.

Про намір оскаржити відповідне рішення Окружного адміністративного суду Києва 1 квітня «Українським Новинам» повідомив представник СБУ.

За словами співробітника Служби безпеки, апеляційну скаргу на рішення суду подадуть найближчим часом.

Нагадаємо, що напередодні виборів, 27 березня, Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув адміністративну справу за позовом ТОВ «Телерадіокомпанія студія „1+1“» і ТОВ «Кіноквартал». Суд задовольнив позов «плюсів» і фактично повернув серіал «Свати» на телебачення та дозволив в’їзд в Україну російському актору Добронравову.

Обґрунтовуючи своє рішення, Феміда повідомила, що СБУ склала довідку для Міністерства культури «з порушенням нормативних вимог і при відсутності належних пояснень».

СБУ заборонила в’їзд в Україну актору серіалу «Свати» у листопаді 2017 року, а Держагентство з питань кіно заборонило показ самого серіалу.