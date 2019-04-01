Наприкінці квітня українці будуть відпочивати п'ять днів поспіль. Фото: Pikabu

https://racurs.ua/ua/n120208-naprykinci-kvitnya-ukrayinci-budut-vidpochyvaty-p-yat-dniv-pospil.html

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У квітні українці отримають десять днів вихідних, а наприкінці місяця і зовсім випаде п’ять днів відпочинку поспіль.

Згідно з українським законодавством, крім восьми стандартних вихідних (субота і неділя) в квітні випадають з робочого процесу також 29 і 30 квітня. Вихідний день за 28 квітня (неділя) переноситься на 29 квітня (понеділок). Про це повідомляється в статті 73 Кодексу законів про працю, в якій встановлений порядок святкових і неробочих днів.

Однак, в цьому році, Кабмін вирішив дати українцям відпочити ще і 30 квітня (вівторок). У зв’язку з цим громадяни України отримають вихідні, які охоплять п’ять днів: з 27 квітня до 1 травня.

Згідно з рішенням Кабміну для створення сприятливих умов праці було перенесено три робочих дня: Вівторок 30 квітня перенесли на суботу 11 травня, вівторок 30 грудня перенесли на суботу 21 грудня, а робочий вівторок 31 грудня зрушили на суботу 8 грудня.

Однак, ці зміни не стосуються роботи банків: їхній режим роботи буде регулювати Національний банк.

Раніше повідомлялося, що недолік сну під час робочого тижня не компенсується тривалим сном у вихідні дні.