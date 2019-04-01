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Ракурс
В конце апреля украинцы будут отдыхать пять дней подряд. Фото: Pikabu

В конце апреля украинцы будут отдыхать пять дней подряд

1 апр 2019, 18:19
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В апреле украинцы получат десять дней выходных, а в конце месяца и вовсе выпадет пять дней отдыха подряд.

Согласно украинскому законодательству, кроме восьми стандартных выходных (суббота и воскресенье) в апреле выпадают из рабочего процесса также 29 и 30 апреля. Выходной день за 28 апреля (воскресенье) переносится на 29 апреля (понедельник). Об этом сообщается в статье 73 Кодекса законов о труде, в которой установлен порядок праздничных и нерабочих дней.

Однако, в этом году, Кабмин решил дать украинцам отдохнуть еще и 30 апреля (вторник). В связи с этим граждане Украины получат выходные, которые охватят пять дней: с 27 апреля до 1 мая.

Согласно решению Кабмина для создания благоприятных условий труда было перенесено три рабочих дня: вторник 30 апреля перенесли на субботу 11 мая, понедельник 30 декабря перенесли на субботу 21 декабря, а рабочий вторник 31 декабря сдвинули на субботу 8 декабря.

Однако, данные изменения не касаются работы банков: их режим работы будет регулировать Национальный банк.

Ранее сообщалось, что недостаток сна во время рабочей неделе не компенсируется длительным сном в выходные дни.

Источник: Ракурс


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