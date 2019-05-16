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Ракурс
Дату инаугурации Зеленского выбирает Верховная Рада / Фото: pogliad.ua

Инаугурация Зеленского: Верховная Рада выбирает дату (ТРАНСЛЯЦИЯ)

16 мая 2019, 10:02
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Дату инаугурации Зеленского на пленарном заседании в четверг, 16 мая, должна избрать и утвердить Верховная Рада. На выбор нардепов — семь проектов постановлений.

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Как указано в повестке дня украинского парламента, сначала депутаты завершат рассмотрение законопроекта № 5395-д, которым предусматривается внесение изменений в законодательство с целью совершенствования работы Государственного бюро расследований. После рассмотрения этого нормативного акта, как прогнозировал спикер парламента Андрей Парубий, нардепы вернутся к вопросу инаугурации Зеленского.

Напомним, 15 мая регламентный комитет Рады рассмотрел семь проектов постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента и рекомендовал парламенту определяться путем голосования за каждый из них.

Проектами постановлений предлагалось провести инаугурацию Зеленского с 17 мая до конца последнего месяца весны. Например, нардепы Сергей Мищенко, Виктор Балога и Сергей Каплин в своих проектах предлагали провести торжественную церемонию 19 мая, парламентарий Виталий Куприй 20 и 26 мая, а Владимир Куренной — 17 мая. В то же время, нардеп Андрей Тетерев заявил, что «Народный фронт» и еще несколько депутатских сил предлагают провести инаугурацию 28 мая.

Дату інавгурації Зеленського обирає Верховна Рада

Ранее новоизбранный президент подчеркнул, что инаугурация должна состояться 19 мая. Однако, дату проведения торжественного мероприятия еще не назначили.

Дату инаугурации Зеленского выбирает Верховная Рада

Источник: Ракурс


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