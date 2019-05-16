Дату инаугурации Зеленского выбирает Верховная Рада / Фото: pogliad.ua

https://racurs.ua/n121969-inauguraciya-zelenskogo-verhovnaya-rada-vybiraet-datu-translyaciya.html

Ракурс

Дату инаугурации Зеленского на пленарном заседании в четверг, 16 мая, должна избрать и утвердить Верховная Рада. На выбор нардепов — семь проектов постановлений.

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Как указано в повестке дня украинского парламента, сначала депутаты завершат рассмотрение законопроекта № 5395-д, которым предусматривается внесение изменений в законодательство с целью совершенствования работы Государственного бюро расследований. После рассмотрения этого нормативного акта, как прогнозировал спикер парламента Андрей Парубий, нардепы вернутся к вопросу инаугурации Зеленского.

Напомним, 15 мая регламентный комитет Рады рассмотрел семь проектов постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента и рекомендовал парламенту определяться путем голосования за каждый из них.

Проектами постановлений предлагалось провести инаугурацию Зеленского с 17 мая до конца последнего месяца весны. Например, нардепы Сергей Мищенко, Виктор Балога и Сергей Каплин в своих проектах предлагали провести торжественную церемонию 19 мая, парламентарий Виталий Куприй 20 и 26 мая, а Владимир Куренной — 17 мая. В то же время, нардеп Андрей Тетерев заявил, что «Народный фронт» и еще несколько депутатских сил предлагают провести инаугурацию 28 мая.

Ранее новоизбранный президент подчеркнул, что инаугурация должна состояться 19 мая. Однако, дату проведения торжественного мероприятия еще не назначили.