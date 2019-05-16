Дату інавгурації Зеленського обирає Верховна Рада / Фото: pogliad.ua

https://racurs.ua/ua/n121969-inavguraciya-zelenskogo-verhovna-rada-obyraie-datu-translyaciya.html

Ракурс

Дату інавгурації Зеленського на пленарному засіданні у четвер, 16 травня, має обрати та затвердити Верховна Рада з-поміж семи запропонованих проектів постанов.

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Як зазначено у порядку денному засідань українського парламенту, спочатку депутати завершать розгляд законопроекту № 5395-д, яким передбачається внесення змін до законодавства з метою вдосконалення роботи Державного бюро розслідувань. Після розгляду цього нормативного акту, як прогнозував спікер парламенту Андрій Парубій, нардепи повернуться до питання інавгурації Зеленського.

Нагадаємо, 15 травня регламентний комітет Ради розглянув сім проектів постанов щодо дати інавгурації новообраного президента і рекомендував парламенту визначатися шляхом голосування по кожному з них.

Проектами постанов пропонувалося провести інавгурацію Зеленського з 17 травня до кінця місяця. Наприклад, нардепи Сергій Міщенко, Віктор Балога та Сергій Каплін у своїх проектах пропонували провести урочисту церемонію 19 травня, парламентар Віталій Купрій 20 і 26 травня, а Володимир Курінний — 17 травня. Водночас, нардеп Андрій Тетерук заявив, що «Народний фронт» та ще кілька депутатських сил пропонують провести інавгурацію 28 травня.

Раніше новообраний президент наголосив, що інавгурація має відбутися 19 травня. Однак, дату проведення урочистого заходу ще не призначили.