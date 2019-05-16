Космічний апарат Beresheet не зміг здійснити посадку на Місяць, фото: galla.seelenfluegel.info

https://racurs.ua/ua/n121968-nasa-opublikuvalo-znimky-miscya-padinnya-izrayilskogo-misyacehoda.html

Ракурс

Американське космічне агентство NASA опублікувало фотографії, що показують місце падіння ізраїльського космічного апарату Beresheet, який розбився об поверхню Місяця 11 квітня через збій, котрий викликав передчасне вимкнення двигуна під час спуску.

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Чорно-білі фотографії включають зображення «до» і «після» місця катастрофи, яке розташоване на масштабному лавовому полі — Морі Спокою на оберненому до нас боці Місяця, повідомляє прес-служба NASA.

Одна з фотографій, зроблена за 11 днів після аварії, показує темну пляму шириною близько 10 м. Вважається, що це слід від падіння космічного корабля. Жодної плями не помітно на фото цього ж місця, зробленому в 2016 році — просто велика кількість кратерів різного розміру.

На фото можна побачити світлий ореол навколо кратеру. В NASA вважають, що він міг утворитися з газу, витік котрого стався внаслідок удару, або з дрібних частинок місячного ґрунту, котрий видуло назовні під час спуску Beresheet. У NASA зазначають, що згладжений ґрунт значно краще відбиває сонячне світло, ніж довколишня поверхня Місяця.

У космічному агентстві наголошують, що є багато доказів, котрі свідчать, що це дійсно кратер штучного походження, а не утворений метеоритами, які постійно бомбардують поверхню позбавленого повітря супутника Землі. Зокрема, про це свідчить білий хвіст, що простягається від кратера на південь. Він співпадає з траєкторією та кутом спуску Beresheet.

Фотографії були зроблені обладнаним камерою космічним апаратом NASA Lunar Reconnaissance, котрий кружляє довкола Місяця з 2009 року. LRO зробив знімки місця аварії з висоти 90 км над поверхнею Місяця.

Beresheet повинен був стати першим приватним кораблем, що здійснив посадку на поверхню Місяця. Досі на поверхню супутника нашої планети спускалися лише апарати, виготовлені державними космічними агентствами США, Радянського Союзу та Китаю.

Нагадаємо, невдовзі після запуску в космос Beresheet пережив комп’ютерний збій під час виконання орбітального маневру.