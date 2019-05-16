Космический аппарат Beresheet не смог совершить посадку на Луну, фото: galla.seelenfluegel.info

https://racurs.ua/n121968-nasa-opublikovalo-snimki-mesta-padeniya-izrailskogo-lunohoda.html

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Американское космическое агентство NASA опубликовало фотографии, показывающие место падения израильского космического аппарата Beresheet, который разбился о поверхность Луны 11 апреля из-за сбоя, вызвавшего преждевременное отключение двигателя при спуске.

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Черно-белые фотографии включают изображения «до» и «после» места катастрофы, расположенного на масштабном лавовом поле — Море Спокойствия на обращенной к нам стороне Луны, сообщает пресс-служба NASA.

Одна из фотографий, сделанная за 11 дней после аварии, показывает темное пятно шириной около 10 м. Считается, что это след от падения космического корабля. Ни одного пятна не видно на фото этого же места, сделанном в 2016 году — просто большое количество кратеров разного размера.

На фото можно увидеть светлый ореол вокруг кратера. В NASA считают, что он мог образоваться из газа, утечка которого произошла в результате удара, или из мелких частиц лунного грунта, который выдуло наружу во время спуска Beresheet. В NASA отмечают, что сглаженный грунт значительно лучше отражает солнечный свет, чем окружающая поверхность Луны.

В космическом агентстве подчеркивают, что есть много доказательств, свидетельствующих, что это действительно кратер искусственного происхождения, а не образованный метеоритами, постоянно бомбардирующими поверхность лишенного воздуха спутника Земли. В частности, об этом свидетельствует белый хвост, простирающийся от кратера на юг. Он совпадает с траекторией и углом спуска Beresheet.

Фотографии были сделаны оборудованным камерой космическим аппаратом NASA Lunar Reconnaissance, который кружит вокруг Луны с 2009 года. LRO сделал снимки места аварии с высоты 90 км над поверхностью Луны.

Beresheet должен был стать первым частным кораблем, совершившим посадку на поверхность Луны. До сих пор на поверхность спутника нашей планеты спускались только аппараты, изготовленные государственными космическими агентствами США, Советского Союза и Китая.

Напомним, вскоре после запуска в космос Beresheet пережил компьютерный сбой при выполнении орбитального маневра.