В футболе изменили правила, чтобы сделать его зрелищным

В "стенку" теперь можно будет становиться только игроков команды, которая обороняется, фото - sportfotodienst

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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял ряд изменений в правила игры. Это случилось во время ежегодного собрания организации, на котором утвердили изменения в правилах футбола. Заседание состоялось в шотландском Абердине, на нем присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Большинство из изменений призваны сократить количество пауз во время матча. В IFAB отменили правило, согласно которому мяч должен покинуть штрафную площадь во время розыгрыша удара от ворот, прежде чем его коснется партнер.

Кроме того, футболист, который идет на скамейку запасных, сможет покинуть поле через ближайшую к нему линию аута, а не шагать через все поле.

Изменения коснулись также и выполнения пенальти. Голкиперы смогут при пробитии 11-метрового стоять перед моментом удара на линии ворот только одной ногой, а не двумя, как этого требовал регламент раньше.

Также футболистов будут наказывать за неумышленную игру рукой в ​​атаке в том случае, если она привела к забитому голу или опасному моменту.

Еще одно изменение коснется выполнения штрафного удара. Отныне игроки атакующей команды не могут становиться в стенку. Они должны размещаться не менее чем за метр от защитного построения соперника.

В некоторых ситуациях после попадания мяча в арбитра последний может назначить «спорный мяч». Также уточнены правила, касающиеся желтых и красных карточек, которые показывают официальным представителям команд за неспортивное поведение.

Все изменения в футбольных правилах вступят в силу с 1 июня нынешнего года.