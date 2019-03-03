Крымскому архиепископу Клименту оккупанты шьют дело за ругань в общественном месте (ВИДЕО)

Адвокат Эмиль Курбединов и архиепископ Климент, фото — Фейсбук

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Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Куща) российская оккупационная власть в Крыму обвиняет в нецензурной брани. Полиция якобы располагает данными, что Климент ругался на рынке возле автостанции.

Об этом сообщил адвокат священника Эмил Курбединов во время трансляции с места происшествия в Фейсбук сообщества «Крымская солидарность».

«Заместитель начальника полиции Симферополя Никитин объявил архиепископу Клименту, что его отвезут в Киевский райотдел полиции и оформлят мелкое хулиганство за якобы нецензурную брань», — сообщил адвокат.

Вместе с другим адвокатом, Николаем Полозовым, Климент и Курбединов прибыли в райотдел.

Ранее российская полиция имела претензии к Клименту, обвиняя его якобы в краже вещей из церкви.

Климента в полдень 3 марта вывели из автобуса, который ехал в российский Ростов-на-Дону. Архиепископ Климент является председателем православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова считает, что настоящей причиной задержания Климента является его запланированная поездка в СИЗО города Ростов-на-Дону. Там священник намеревался посетить украинского политзаключенного Павла Гриба. Ростовский суд предварительно разрешил эту встречу.