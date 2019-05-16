Самосуд на полі: у Вінниці вболівальники після матчу побили арбітра, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n121973-samosud-na-poli-u-vinnyci-vbolivalnyky-pislya-matchu-pobyly-arbitra-video.html

Ракурс

У Вінниці вболівальники місцевої «Ниви» після матчу побили арбітра Дениса Резнікова. Інцидент стався безпосередньо на футбольному полі після матчу чемпіонату України з футболу у Другій лізі «Нива» (Вінниця) — «Полісся» (Житомир).

Loading...

Гра закінчилася перемогою гостей із рахунком 1:2. Через хвилину після закінчення гри на поле увірвалися декілька десятків вболівальників. Частина з них підбігла до арбітра гри і почала бити його ногами та руками.

Резнікову вдалося ухилитися від кількох ударів, але сили були нерівними і якби не втручання охорони, йому довелося б більш сутужно. Поліція зупинила побиття і пов’язала кількох учасників бійки.

Згодом спалахнув ще один конфлікт, оскільки на поле вибігла ще одна група уболівальників.

Сьогодні в.о. президента «Ниви» Вадим Кудіяров звинуватив головного арбітра матчу у тому, що він «вкрав перемогу у вінничан». Він вважає, що суддя помилково призначив у ворота його команди на 49 хвилині матчу пенальті, який переломив хід гри та вплинув на остаточний результат матчу.

«Нива» направила офіційний лист на ім’я президента Професіональної футбольної ліги Сергія Макарова у якому містяться звернення та скарги. У листі Кудіяров звинувачує саме арбітра в тому, що його дії призвели до хуліганських дії вболівальників.

Ще далі пішов колишній президент клубу Василь Вовк. Він вважає, що матч «Нива» — «Полісся» повинен бути в центрі розслідування злочину за ознаками підкупу суддівської бригади та спробою підкупу тренерів й адміністрації «Ниви», прийняття суддями та працівникам ФФУ й ПФЛ пропозиції неправомірної вигоди, а також протиправного впливу на результати офіційних спортивних змагань. Вовк готує відповідні матеріали до правоохоронних органів.

Нагадаємо, що торік на Полтавщині вболівальники влаштували стрілянину під час футбольного матчу.