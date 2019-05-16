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Ракурс
Мустафа Джемілєв, фото: «Вікіпедія»

Агресія Росії: в Криму окупанти навідалися до будинку Джемілєва

16 тра 2019, 10:59
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В окупованому Росією Криму представники окупаційної влади навідалися до будинку лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва в Бахчисараї.

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Дільничні поліцейські 15 травня здійснювали обхід будинків кримських татар у місті. До будинку Джемілєва, де проживає дружина кримськотатарського лідера Сафінар Джемілєва, зайшла поліцейська Катерина Яхова. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив народний депутат Рефат Чубаров.

У момент приходу дільничної Яховах в будинку Сафінар ханум був лише її дорослий син Ельдар, прийомний син Мустафа Аг’а, — наголошує Чубаров.

Зазначається, що представниця окупаційної влади встановила особисті дані Ельдара.

На питання про причину свого приходу, Яхова продемонструвала список із кількома десятками прізвищ, серед яких було й прізвище сина Джемілєва. За її словами, цих осіб окупанти підозрюють у причетності до терористичної діяльності, зазначає Чубаров.

Народний обранець наголошує, що наближається 18 травня — Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Він побоюється, що окупанти знову готують масштабні провокації щодо кримських татар.

Нагадаємо, в березні після масових обшуків ФСБ затримала в окупованому Криму 15 кримських татар. Окупанти заявляли, що підозрюють їх у причетності до забороненої в Росії міжнародної ісламської політичної партії «Хізб-ут-Тахрір».

Джерело: Ракурс


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