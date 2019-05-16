Інавгурація президента: реакція команди Зеленського на призначену Радою дату, фото — Букви

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Команда Володимира Зеленського відреагувала на сьогоднішнє голосування в Раді. Його команда сподівається, що призначення дати інавгурації допоможе закінчити період невизначеності для України, а парламент надалі не затягуватиме із ухваленням законів.

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Крім того, в Зеленського наперед перепросили киян та гостей столиці за ймовірні труднощі із пересуванням по місту у понеділок, 20 травня.

Їх вдалося б уникнути, якби інавгурація відбулася у вихідний день, — заявила прес-служба Зеленського.

Радник Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков вважає, що призначенням інавгурації на 20 травня частина народних депутатів вирішила «насолити українському народу» і створила проблеми для прибуття закордонних гостей і міжнародних делегацій, яким було б зручніше підлаштуватися під вихідний день і скоригувати свої графіки.

Парламент створив величезний дискомфорт для киян, призначивши інавгурацію не на вихідний день, а на перший день робочого тижня, повідомив Разумков агентству «Інтерфакс-Україна».

Сьогодні увечері у Києві збереться робоча група з питань підготовки проведення інавгурації. Постанова Ради щодо порядку проведення цієї церемонії передбачає, що під час заходу має обов’язково прозвучати гімн України, а президент проголосить присягу, поклавши руку на Конституцію і (за бажанням) на Пересопницьке Євангеліє.

До слова, фракції, що входять до коаліції у Верховній Раді, організовано проголосували за проведення інавгурації президента Володимира Зеленського 20 травня. Про це свідчать результати голосування, оприлюднені у Фейсбук рухом «Чесно».

Нагадаємо, що парламент підтримав відповідну постанову авторства Віталія Купрія, засновника і єдиного учасника парламентського об'єднання «За Зеленського». За постанову № 10270−2 віддали голоси 315 нардепів.

Найорганізованіше голосували фракції «Батьківщини» та Радикальної партії — по 90% від присутніх в залі. Партії коаліції не відстали. Дату 20 травня підтримали 86% і 82% нардепів «Блоку Петра Порошенка» і «Народного фронту» відповідно.

Рада обирала дату з-поміж кількох можливих. Після тривалих дискусій вирішили провести урочисте засідання парламенту, присвячене складанню присяги українському народові новообраним президентом, 20 травня о 10.00.