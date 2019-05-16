Зашморги, вишиванки і свічки: як депутати дату інавгурації ухвалювали, фото — Цензорн

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Визначення дати інавгурації президента Володимира Зеленського призвело до сплеску емоцій в сесійній залі українського парламенту. Депутати кидалися зашморгами, нагадували про сумний досвід інавгурацій президента-втікача Віктора Януковича — навіть попри те, що більшість нардепів прийшли на роботу в урочистому одязі на честь Дня вишиванки.

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Під час обговорення кількох постанов щодо дня приведення Зеленського до присяги нардеп від «Народного фронту» Михайло Бондар (доброволець Національної гвардії, учасник війни на Донбасі) кинув зашморг у голову Соціал-демократичної партії Сергія Капліна.

Ймовірно, інцидент стався через те, що Каплін зареєстрував у Верховній Раді постанову інавгурації Зеленського 19 травня — у День пам’яті репресій більшовицького режиму. До того ж Каплін пропонував, щоб Зеленський складав присягу двічі: 19 травня у стінах парламенту і 3 червня на НСК «Олімпійський».

Іншого разу пристрасті закипіли, коли свою позицію щодо дати оприлюднив лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Він заявив, що не сприймає пропозицію Зеленського про інавгурацію 19 травня, оскільки «того дня в куточку кожного телевізора стоятиме свічка і висітиме чорна траурна стрічка, якою вшановують мільйони загиблих».

А Зеленський хоче, щоб в цей момент показували його інавгурацію. Це поганий символ, бо ми пам’ятаємо, як на Януковича падали вінки і перед ним у Раді закривалися двері у день інавгурації, а перед Порошенком падали солдати. А Зеленський хоче з траурною стрічкою ставати президентом, — заявив у Раді лідер радикалів.

Нагадаємо, що сьогодні парламент нарешті ухвалив дату інавгурації. Зеленський складе присягу на вірність українському народу 20 травня о 10.00.