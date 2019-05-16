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Зашморги, вишиванки і свічки: як депутати дату інавгурації ухвалювали, фото — Цензорн

Зашморги, вишиванки і траурні стрічки: як депутати дату інавгурації ухвалювали (ФОТО)

16 тра 2019, 11:58
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Визначення дати інавгурації президента Володимира Зеленського призвело до сплеску емоцій в сесійній залі українського парламенту. Депутати кидалися зашморгами, нагадували про сумний досвід інавгурацій президента-втікача Віктора Януковича — навіть попри те, що більшість нардепів прийшли на роботу в урочистому одязі на честь Дня вишиванки.

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Зашморги, вишиванки і свічки: як депутати дату інавгурації ухвалювали, фото — Ян Доброносов

Зашморги, вишиванки і свічки: як депутати дату інавгурації ухвалювали, фото — Ян Доброносов

Під час обговорення кількох постанов щодо дня приведення Зеленського до присяги нардеп від «Народного фронту» Михайло Бондар (доброволець Національної гвардії, учасник війни на Донбасі) кинув зашморг у голову Соціал-демократичної партії Сергія Капліна.

Ймовірно, інцидент стався через те, що Каплін зареєстрував у Верховній Раді постанову інавгурації Зеленського 19 травня — у День пам’яті репресій більшовицького режиму. До того ж Каплін пропонував, щоб Зеленський складав присягу двічі: 19 травня у стінах парламенту і 3 червня на НСК «Олімпійський».

Зашморги, вишиванки і свічки: як депутати дату інавгурації ухвалювали, фото — Ян Доброносов

Іншого разу пристрасті закипіли, коли свою позицію щодо дати оприлюднив лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Він заявив, що не сприймає пропозицію Зеленського про інавгурацію 19 травня, оскільки «того дня в куточку кожного телевізора стоятиме свічка і висітиме чорна траурна стрічка, якою вшановують мільйони загиблих».

А Зеленський хоче, щоб в цей момент показували його інавгурацію. Це поганий символ, бо ми пам’ятаємо, як на Януковича падали вінки і перед ним у Раді закривалися двері у день інавгурації, а перед Порошенком падали солдати. А Зеленський хоче з траурною стрічкою ставати президентом, — заявив у Раді лідер радикалів.

Нагадаємо, що сьогодні парламент нарешті ухвалив дату інавгурації. Зеленський складе присягу на вірність українському народу 20 травня о 10.00.

Джерело: Ракурс


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