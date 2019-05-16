Презентація партії «Голос», фото: InfoResist

https://racurs.ua/ua/n121977-partiya-golos-yde-na-vybory-vakarchuk-pokazav-komandu-video.html

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Відомий український співак і колишній депутат Верховної ради Святослав Вакарчук повертається в політику.

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Сьогодні в Києві на оглядовому майданчику біля Національного музею історії України він презентував членів своєї політсили, яка отримала назву «Голос». Трансляція заходу відбувалася на сторінці співака в соціальній мережі Фейсбук, а також у його нещодавно створеному акаунті в «Інстаграмі».

Ми, партія «Голос», йдемо до парламенту знищити стару політику і творити нову. Політику, яка принесе нам справжні зміни, — заявив Вакарчук.

Стара політика це сліпа віра в президента, нового президента, — наголошує Вакарчук.

За його словами, українці це вже проходили в 2004 і 2014 роках.

Ми заплатили достатню ціну, щоб усвідомити — нового прізвища на Банковій не достатньо. Ми не покладаємо всіх сподівань на президента, ми віримо в український народ, ми віримо в людей, — наголосив Вакарчук. — Президент має бути підзвітним народові — це і є нова політика.

На думку Вакарчука, нова політика полягає в тому, щоб поставити на перше місце людину, «повернути в Україну людину з великої букви».

За словами Вакарчука, він «сильно гордий», що має команду, «яка не просто команда, а команда з великої букви».

Серед членів своєї команди Вакарчук назвав колишнього заступника міністра економіки Юлію Клименко. За його словами, вона один із найбільш фахових економістів України.

Ще один член команди — відомий антикорупційний активіст Ярослав Юрчишин.

Також до команди Вакарчука приєднався член-кореспондент академії медичних наук України кардіолог Юрій Соколов. В команді «Голосу» також відомий захисник Донецького аеропорту Андрій Шараскін, більше відомий як кіборг «Богема».

Також Вакарчук представив колишню заступницю голови Одеської облдержадміністрації Соломію Бобровську.

Я вам можу обіцяти одне — що коли з’їзд партії «Голос» оприлюднить свій список для походу на вибори, ви зрозумієте, що це і є наша перша справжня зміна. Таким буде цей список. Я вам це обіцяю, — заявив Вакарчук.

На позачергових виборах у 2007 році Вакарчук потрапив до Верховної Ради за списками блоку «Наша Україна — Народна самооборона». В парламенті він був членом комітету з питань свободи слова та інформації, а також членом груп з міжпарламентських зв’язків. 16 грудня 2008 року склав з себе повноваження.

Нагадаємо, після першого туру президентських виборів Вакарчук звертався до українців із закликом голосувати «не по приколу».