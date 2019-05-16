Євробачення 2019: другий півфінал відбудеться сьогодні. Фото: liga.net.

https://racurs.ua/ua/n121975-ievrobachennya-2019-drugyy-pivfinal-vidbudetsya-sogodni.html

Ракурс

Євробачення 2019 року триває у Тель-Авіві. Сьогодні, 16 травня, відбудеться другий півфінал конкурсу.

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Хто виступить на Євробаченні

У другому півфіналі конкурсу змагатимуться 18 представників країн-учасниць (у першому півфіналі було 17 виступів). Претендувати на вихід у фінал сьогодні будуть Вірменія, Ірландія, Молдова, Швейцарія, Латвія, Румунія, Данія, Швеція, Австрія, Хорватія, Мальта, Литва, Росія, Албанія, Норвегія, Нідерланди, Північна Македонія й Азербайджан.

Після того, як усі учасники другого півфіналу Євробачення покажуть свої номери, глядачі та журі зможуть проголосувати за найкращого, на їхню думку, виконавця. Лише 10 із 18 учасників півфіналу вийдуть у фінал конкурсу, де 18 травня боротимуться за перемогу.

Що кажуть букмекери

На думку букмекерів, у другому півфіналі Євробачення виступлять одні з головних претендентів на перемогу. Згідно зі ставками, перемогти можуть Дункан Лоуренс із Нідерландів або Джон Люндвік зі Швеції.

Євробачення 2019: де дивитися

Пряму трансляцію Євробачення можна буде подивитися на українських каналах «UA: Перший», «UA: Культура» та СТБ. Розпочнеться конкурс о 22.00 за київським часом. При цьому Україна участі в голосуванні не бере.

Нагадаємо, 14 травня відбувся перший півфінал Євробачення. Представники 10 країн-учасниць пройшли далі. Всього у фіналі 18 травня змагатимуться претенденти з 26 країн.