«Евровидение-2019»: известны победители первого полуфинала. Фото: Фокус

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Ракурс

Первый полуфинал «Евровидения-2019» состоялся вчера в Тель-Авиве. По результатам первой части музыкального конкурса были названы первые 10 стран-победительниц, которые прошли в финал.

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Среди финалистов оказались представители: Беларуси, Греции, Эстонии, Кипра, Сербии, Австралии, Чехии, Исландии, Сан-Марино и Словении. Еще одну десятку доберут со второго полуфинала. Также в финал автоматически пройдут: Израиль (принимающая страна) и страны-основатели, среди которых Великобритания, Франция, Испания, Италия и Германия.

Всего в финале окажется 26 стран. Первых финалистов определили по результатам оценок жюри стран-участниц и голосования зрителей. Кроме того, в первом полуфинале голосовали Испания, Израиль и Франция. Всего за победу сражались 17 стран-участниц.

Украина и ее граждане голосовать в этом году не могут. Среди участников полуфинала должна была оказаться украинская исполнительница Maruv. Однако, Украина отказалась от участия в музыкальном первенстве после скандала с победительницей национального отбора. Певица и украинская сторона песенного конкурса не смогли договориться о заключении приемлемого контракта.

В связи с этим в этом году украинцы могут быть лишь простыми зрителями. Отметим, что победителей второго полуфинала можно будет узнать завтра, 16 мая. Сразиться за первое место исполнители смогут 18 мая.