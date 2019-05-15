«Євробачення-2019»: відомі переможці першого півфіналу. Фото: Фокус

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Ракурс

Перший півфінал «Євробачення-2019» відбувся вчора в Тель-Авіві. За результатами першої частини музичного конкурсу були названі перші 10 країн-переможниць, які пройшли у фінал.

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Серед фіналістів опинилися представники: Білорусі, Греції, Естонії, Кіпру, Сербії, Австралії, Чехії, Ісландії, Сан-Марино і Словенії. Ще одну десятку доберуть з другого півфіналу. Також до фіналу автоматично пройдуть: Ізраїль (приймаюча країна) і країни-засновники, серед яких Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія і Німеччина.

Всього у фіналі опиняться 26 країн. Перших фіналістів визначили за результатами оцінок журі країн-учасниць і голосування глядачів. Крім того, в першому півфіналі голосували Іспанія, Ізраїль та Франція. Всього за перемогу боролися 17 країн-учасниць.

Україна і її громадяни голосувати цього року не можуть. Серед учасників півфіналу повинна була опинитися українська виконавиця Maruv. Однак, Україна відмовилася від участі в музичній першості після скандалу з переможницею національного відбору. Співачка і українська сторона пісенного конкурсу не змогли домовитися про укладення прийнятного контракту.

У зв’язку з цим цього року українці можуть бути лише простими глядачами. Зазначимо, що переможців другого півфіналу можна буде дізнатися завтра, 16 травня. Поборотися за перше місце виконавці зможуть 18 травня.