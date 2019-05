Перший півфінал Євробачення-2019 визначає 10 учасників фіналу, фото — Євробачення

Перший півфінал Євробачення-2019 стартував в Тель-Авіві 14 травня.

Офіційний сайт пісенного конкурсу повідомляє, що відкриє шоу переможець Євробачення-2018 Нетта Барзілай зі спеціальною версією своєї переможної пісні Toy. На сцені з’явиться й переможець Євробачення-1998 році Дана International. Вона заспіває свою власну версію пісні Bruno Mars — Just The Way You Are.

У першому півфіналі виступлять 17 учасників, і тільки 10 з них зможуть пройти у фінал Євробачення 2019, який відбудеться в суботу, 18 травня. Інший півфінал стартує 16 травня.

Учасниками сьогоднішньої частини конкурсу стануть представники Кіпру, Чорногорії, Фінляндії, Польщі, Словенії, Чехії, Угорщини, Білорусі, Сербії, Бельгії, Грузії, Австралії, Ісландії, Естонії, Португалії, Греції, Сан-Марино.

Крім того, в першому півфіналі заспівають й артисти, які автоматично потрапили до фіналу: Білал Хассані з Франції, Мікі з Іспанії і представник Ізраїлю Кобі Марімі.

Нагадаємо, що цьогоріч Україна не представлена на Євробаченні, оскільки переможець національного відбору MARUV не дійшла згоди з НСТУ щодо контракту.