Армія оборони Ізраїлю атакувала військові цілі на території Сирії.

Авіація ЦАХАЛ у ніч проти 16 грудня завдала потужних ударів по військових об'єктах, розташованих в портовому місті Тартус у Сирії. У місті розташована військово-морська база, якою користувалися російська армія, та військовий судноремонтний завод. Також були атаковані цілі в сирійській провінції Латакія. Про це повідомило видання The Times of Israel та Newsru.co.il.

Зазначається, що під авіаудари з боку ВПС Ізраїлю також потрапили цілі в сирійській провінції Латакія.

Сирійська обсерваторія з прав людини стверджує, що ізраїльські військові літаки завдали ударів по ​​ряду об'єктів, включаючи підрозділи протиповітряної оборони та ракетні бази класу «земля-земля».

Обсерваторія називає це «найбільшими ударами по узбережжю від початку авіанальотів 2012 року». Ізраїль офіційно не коментував атаку.

Ізраїльські ЗМІ поінформували, що авіаудари влучили в об'єкти, пов’язані з російською армією рф — базу, яку використовували військово-морські сили рф, а також на військовий судноремонтний завод.

