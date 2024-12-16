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Ракурс
ЦАХАЛ атаковал военные цели в сирийском Тартусе. Фото: соцсети

Израиль атаковал военные цели в сирийском Тартусе — там расположена база рф

16 дек 2024, 08:20
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Армія оборони Ізраїлю атакувала військові цілі на території Сирії.


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Авіація ЦАХАЛ у ніч проти 16 грудня завдала потужних ударів по військових об'єктах, розташованих в портовому місті Тартус у Сирії. У місті розташована військово-морська база, якою користувалися російська армія, та військовий судноремонтний завод. Також були атаковані цілі в сирійській провінції Латакія. Про це повідомило видання The Times of Israel та Newsru.co.il.

Зазначається, що під авіаудари з боку ВПС Ізраїлю також потрапили цілі в сирійській провінції Латакія.

Сирійська обсерваторія з прав людини стверджує, що ізраїльські військові літаки завдали ударів по ​​ряду об'єктів, включаючи підрозділи протиповітряної оборони та ракетні бази класу «земля-земля».

Обсерваторія називає це «найбільшими ударами по узбережжю від початку авіанальотів 2012 року». Ізраїль офіційно не коментував атаку.

Ізраїльські ЗМІ поінформували, що авіаудари влучили в об'єкти, пов’язані з російською армією рф — базу, яку використовували військово-морські сили рф, а також на військовий судноремонтний завод.

Нагадаємо, Ізраїль оголосив про знищення військового флоту Сирії під час операції. Ракетні кораблі військово-морських сил Ізраїлю провели цю операцію в ніч на 10 грудня.

Джерело: The Times of Israel, Newsru.co.il

Источник: Ракурс


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