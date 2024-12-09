Усі втікають з Сирії: як втечу Асада використовують країни Близького Сходу

https://racurs.ua/ua/n202004-usi-vtikaut-z-syriyi-yak-vtechu-asada-vykorystovuut-krayiny-blyzkogo-shodu.html

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Іран не підтримав експрезидента Сирії Башара Асада, бо побоявся ударів Ізраїлю по літаку з військовою допомогою.

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Сирійські чиновники розповіли, що натомість Тегеран наказав своєму Корпусу вартових Ісламської революції й іншим повʼязаним угрупованням не брати участі в боях, а також уклав угоду про мирну передачу території повстанцям.

Тим часом Ізраїль пообіцяв посилити авіаудари по сирійських складах сучасного озброєння. Про це 9 грудня заявили ізраїльські офіційні особи. Крім того, Ізраїль збереже «обмежену» присутність військ на місцях, сподіваючись відвернути будь-яку загрозу, яка може виникнути внаслідок повалення режиму Башара Асада, пише Reuters.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що військові «знищать важке стратегічне озброєння на всій території Сирії, включаючи ракети класу «земля-повітря», системи ППО, ракети класу «земля-земля», крилаті ракети, ракети далекого радіусу дії й берегові ракети.

Водночас міністр закордонних справ Гідеон Саар наголосив, що Ізраїль не зацікавлений у втручанні у внутрішні справи Сирії і стурбований лише захистом своїх громадян.

Ось чому ми атакуємо стратегічні системи озброєнь, такі, як хімічна зброя, що залишилася, або ракети дальнього радіусу дії, щоб вони не потрапили до рук екстремістів, — заявив Саар журналістам в Єрусалимі.

росія звернулась до Туреччини з проханням допомогти з виведенням її військ із Сирії після падіння режиму Башара Асада. CNN Turk повідомляє, що рф пропонує, щоб її військові відправились у підконтрольні Туреччині райони Сирії, а звідти вирушили до росії повітрям.

При цьому Москва хоче зберегти свої військові бази в Тартусі та Хмеймімі

Режим Башара Асада в Сирії впав 8 грудня. Він тривав 24 роки. Іранські посадовці звинувачували Асада в тому, що він не готувався до нападу повстанців. Асад з дружиною втекли до росії.

Що відбувається у Сирії після втечі Асада

У Сирії повстанці намагаються звільнити тисячі ув’язнених із секретної частини в’язниці Сейдна, розташованої на кількох поверхах нижче за основну будівлю.

Про це повідомляють BBC та Daily Mail з посиланням на владу муніципалітету Дамаск.

В’язниця Сейдна розташована за 30 км на північ від Дамаска. Вона перебувала під юрисдикцією Міноборони та керувалася військовою поліцією. За даними Amnesty International, з 2011 року туди відправляли як мирних супротивників влади, так і військовослужбовців, які підозрюються у протистоянні режиму Башара Асада. Тисячі людей зазнавали тортур, близько 13 тисяч людей, як стверджується, стратили.

Повстанці звільнили ув’язнених, які знаходили в основному будівлі, але виявили заблоковані секретні камери на нижніх поверхах в’язниці. За різними даними, це три чи чотири поверхи під землею. Усі нижні рівні відкриваються за допомогою електронного механізму, до якого повстанці не мають доступу.

Сирійська група цивільної оборони «Білі каски» оголосила, що направила «спеціалізовані аварійні команди», яким допомагає людина, знайома з влаштуванням в’язниці. Нова влада муніципалітету Дамаск стверджує, що там може бути «100 тисяч» осіб, але ці дані — непідтверджена інформація. Вони побоюються, що ув’язнені можуть задихнутися, якщо камери не провітрюватимуться.

За останні 10 днів повстанці звільнили ув’язнених у Алеппо, Хомсі, Хамі та Дамаску. На кадрах, які публікують ЗМІ, можна побачити жінок та дітей, деякі з яких народилися у в’язниці Сейдна. Частина ув’язнених, пише Daily Mail, здавалося, не хотіли залишати в’язницю, побоюючись репресій, а один із звільнених не міг говорити, коли його питали, хто він такий. Видання The 961 стверджує, що в сирійській лікарні був знайдений ліванець Клод Лешаа аль-Хурі, який зник безвісти 40 років тому і був у в’язниці Сейдна.

За даними правозахисників та колишніх ув’язнених, тортури мали систематичний характер. Повстанці, які зайшли на територію в’язниці Сейдна, показали «залізний прес», який, як стверджують вони, використовувався, щоб здавлювати тіло ув’язненого і ламати йому хребет.