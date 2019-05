Первый полуфинал Евровидения-2019 определяет 10 участников финала, фото — Евровидение

https://racurs.ua/n121923-pervyy-polufinal-evrovideniya-2019-nachalsya-v-tel-avive-translyaciya.html

Ракурс

Первый полуфинал Евровидения-2019 стартовал в Тель-Авиве 14 мая.

Loading...

Официальный сайт песенного конкурса сообщает, что откроет шоу победитель Евровидения-2018 Нетта Барзилай со специальной версией своей победной песни Toy. На сцене появится и победитель Евровидения-1998 году Дана International. Она споет свою собственную версию песни Bruno Mars — Just The Way You Are.

В первом полуфинале выступят 17 участников, и только 10 из них смогут пройти в финал Евровидения 2019, который состоится в субботу, 18 мая. Другой полуфинал стартует 16 мая.

Участниками сегодняшней части конкурса станут представители Кипра, Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии, Беларуси, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии, Исландии, Эстонии, Португалии, Греции, Сан-Марино.

Кроме того, в первом полуфинале споют и артисты, которые автоматически попали в финал: Билал Хассани из Франции, Мики из Испании и представитель Израиля Коби Марим.

Напомним, что в этом году Украина не представлена ​​на Евровидении, поскольку победитель национального отбора MARUV не смогла договориться с НОТУ относительно контракта.