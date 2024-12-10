Израиль объявил об уничтожении военного флота Сирии

https://racurs.ua/n202037-izrail-obyavil-ob-unichtojenii-voennogo-flota-sirii.html

Ракурс

Ізраїль оголосив про знищення військового флоту Сирії під час операції 9 грудня.

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Про це повідомив міністр оборони Ісраель Кац.

Ракетні кораблі військово-морських сил Ізраїлю провели цю операцію в ніч на 10 грудня. За словами Каца, військові закріплюються в буферній зоні між Сирією та Голанськими висотами і створюють на півдні Сирії «стерильну оборонну зону».

ООН раніше закликав Ізраїль припинити воєнні дії на території Сирії.

За даними ЗМІ, напередодні ізраїльські війська атакували понад 250 військових об'єктів у Сирії, зокрема в Латакії, де розташовані військові бази рф. Кораблі росії, що базувалися в Тартусі, після повалення Башара Асада перебувають у Середземному морі за 13 км від берега, пише «Аль-Джазіра».

Ізраїль вдарив і по найбільших авіабазах Сирії.