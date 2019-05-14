Каннский кинофестиваль: что покажут на Лазурном берегу, фото — Твиттер

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Ракурс

14 мая в Каннах стартовал 72-й международный кинофестиваль. Фильмом открытия стала новая картина Джима Джармуша «Мертвые не умирают» с Тильдой Суинтон и Биллом Мюрреем в главных ролях.

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На показ пришел сам режиссер и его многочисленные друзья и коллеги: Джулианна Мур, Хавьер Бардем, Шарлотта Генсбур, Эль Фаннинг, Адам Драйвер, Хлоя Севиньи, Селена Гомес, Ева Лонгория.

Каннский кинофестиваль ежегодно собирает на Лазурном берегу Франции выдающихся фигур голливудского и европейского кино. Мировой кинобомонд перед официальным открытием мероприятия прошелся по традиционной красной дорожке. Гости продемонстрировали свои лучшие платья и смокинги. Председателем жюри в этом году является Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Эксперты отмечают, что самыми ожидаемыми фильмами конкурсной программы являются «Мертвые не умирают» (комедийный фильм ужасов от режиссера Джима Джармуша), «Малыш Джо» (жуткая история о генно-модифицированном цветке, который вызывает странные изменения в организмах живых существ), «Жаль, что мы вас не застали» (рассказывает о тяжелой жизни на грани бедности курьера по доставке товаров и его жены-медсестры, которые пытаются сохранить семью, перебиваясь временными заработками), «Атлантика» (тема миграции), «Рокетмен» (биографическая кинолента об Элтоне Джоне), «Диего Марадона» (автобиография самого известного футболиста мира), «Однажды в Голливуде» (фильм с участием Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо, действие происходит в 1969 году на фоне серийных убийств банды Чарльза Мэнсона).

Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.